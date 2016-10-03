رمضان صبحي وعمر جابر يلحقان بالمنتخب بعد انضمام المحمدي

انضم اللاعب أحمد المحمدي لمعسكر المنتخب الوطنى المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية استعدادًا للسفر مع الفريق عصر الجمعة ، إلى برازفيل لملاقاة منتخب الكونغو، في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

> ووصل المحمدي لمقر اقامة المنتخب فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، بينما تحرك من القاهرة منذ قليل رمضان صبحي وعمر جابر متوجهين إلى الإسكندرية، وتكتمل صفوف الفريق بانضمام احمد حسن كوكا ومحمد عبد الشافى ومحمد صلاح ومحمد الننى مساء اليوم.