أيوب: فترة التوقف فرصة لتجهيز جميع لاعبي الأهلي

قال أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني يحاول استغلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز من أجل تجهيز كل اللاعبين للمباريات القادمة خاصة أن الفرصة لم تتاح لكل اللاعبين للمشاركة والظهور في تشكيلة الفريق خلال الفترة الماضية.

> وأشار إلى أن فترة التوقف تمنح المصابين فرصة للتعافي والدخول في التدريبات الجماعية كما أنها تمثل فرصة لتجربة بعض الجوانب الفنية والخططية.

> وأوضح أن قضاء اللاعبين عدة ساعات بين التدريب الصباحي والمسائي أمس الأحد في أحد الفنادق القريبة من النادي كان بهدف الراحة وان تدريبات الفريق تشهد حماس كبير من جانب الجميع في ظل رغبة كل لاعب بالدخول حسابات الجهاز الفني للمباريات.

وقال إن الجهاز الفني يتابع اللاعبين المعارين لأندية أخرى ويحرص على التواصل معهم بشكل مستمر وأن الجهاز سعيد لتالق احمد الشيخ مع مصر المقاصة في الفترة الماضية.