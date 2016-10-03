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المرصد السورى: إجلاء 400 من مقاتلى المعارضة من مدينتى قدسيا والهامة

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المرصد السورى: إجلاء 400 من مقاتلى المعارضة من مدينتى قدسيا والهامة المرصد السورى: إجلاء 400 من مقاتلى المعارضة من مدينتى قدسيا والهامة

>دمشق (أ ش أ)

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بالتوصل إلى اتفاق بين النظام السورى ولجان المصالحة فى مدينتى قدسيا والهامة بريف دمشق ينص على إجلاء 400 من مقاتلى المعارضة وعائلاتهم إلى شمال البلاد.

وقال المرصد؛ حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية "إنه يجرى حاليا التحضير لإخراج المقاتلين وعائلاتهم من منطقتى قدسيا والهامة إلى محافظتى إدلب وحماة شمال ووسط البلاد"، وأشار المرصد إلى تجدد الاشتباكات - فجر اليوم - فى محور "الهامة" بضواحى ريف دمشق بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل من جهة أخرى، وسط قصف من قبل قوات النظام استهدف المنطقة، ومعلومات عن خسائر بشرية، بينما تشهد منطقة "قدسيا" هدوءا حذرا بعد اشتباكات وقعت أمس.

وكانت قوات النظام السورى قد هددت أهالى مدينتى قدسيا والهامة فى ريف دمشق الغربى باقتحام المدينتين فى حال لم يخرج المسلحون أو تسوية أوضاعهم.


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