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الأمن يسيطر على اشتباكات مسلحة بين أهالي قريتين بقنا

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الأمن يسيطر على اشتباكات مسلحة بين أهالي قريتين بقنا الأمن يسيطر على اشتباكات مسلحة بين أهالي قريتين بقنا

قوات الأمن (أرشيفية)

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من السيطرة على اشتباكات مسلحة، نشبت بين أهالي بقرية السمطا قبلي بدشنا، وجزيرة الطوابية التابعة لمركز قنا دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارا بوقوع أشتباكات بين اهالى قريتين بقنا، وكشفت تحريات العميد أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية وقوع أشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية السمطا قبلي بدشنا، و أهالي بجزيرة الطوابية بمركز قنا بسبب خلافات سابقة على قطعة أرض وتم نشر قوات من الأمن المركزى لمنع تجدد الأشتباكات وتحرر محضر لتتولى النيابة التحقيق.

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