رفع جلسة محاكمة 4 من مسؤلي وزارة الزراعة بقضية الرشوة

رفعت الدائرة 17 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الإثنين، نظر محاكمة 4 من مسئولي وزارة الزراعة في القضية رقم 2763 لسنة 2016 الدقي بين المتهمين، متهم محبوس، واثنان مُفرج عنهم بكفالة مالية، وآخر هارب.

وتغيب شهود الاثبات وخبير الصوت عن حضور جلسة اليوم، فيما حضر الدفاع عن المتهمين، وشدد الدفاع في طلباته لجلسة اليوم على حضور الشهود أمام المحكمة.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ألقت القبض على أحد المسئولين بوزارة الزراعة أثناء تقاضيه رشوة من إحدى الشركات لتسهيل بعض الإجراءات بوزارة الزراعة، وكشفت التحقيقات عن ضلوع ثلاثة متهمين آخرين في الواقعة، وتم تحرير محضر، وأخطرت النيابة العامة، والتي أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.