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ضبط اثنين تخصصا في سرقة الدراجات البخارية ببورفؤاد

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ضبط اثنين تخصصا في سرقة الدراجات البخارية ببورفؤاد ضبط اثنين تخصصا في سرقة الدراجات البخارية ببورفؤاد

كتب: جمال نوفل

تمكنت مباحث بورفؤاد، برئاسة الرائد هاني رشوان، من القبض علي اثنين تخصصا في سرقة الدراجات البخارية، بمدينة بورفؤاد .

كان اللوء زكي صلاح الديم، مدير أمن بورسعيد، قد تلقي عدة بلاغات من مواطنين بسرقة درجاتهم البخارية، في نطاق مدينة بورفؤاد.

وكلف اللواء إبراهيم الديب، مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة كشف لغز السرقات، و تبين بالتحربات وجود تشكيل عصابي ضم كل من، إسلام محمد فهمي الرشيدي 27 سنة، وحسن عبد الرحيم حسن عبد الرحيم 26 سنة، و تخصصا في سرقة الدراجات البخارية من داخل مدينة بورفؤاد .

و تم عمل كمين لهما و تم ضبطهما و بمواجهتما بالتحريات و شهود، اعترفا بإرتكا بهما عدة وقائع آخرها واقعة المحضر رقم 2723/2016 جنح بورفؤاد اول، وتم التحفظ علي الدراجات البخارية المضبوطة، بإرشاد المتهمان، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، و أمرت النيابة بحبسهما 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

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