انتحار طالب بالمرحلة الإعدادية شنقًا باستخدام حبل فى سوهاج‎

انتحر طالب بالمرحلة الإعدادية يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج شنقا باستخدام حبل داخل منزله، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى، وتم إخطار الأجهزة الأمنية.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة دار السلام بانتحار طالب بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علاء عبد الرحمن رئيس فرع بحث الشرق والمقدم طارق الوتيدى رئيس مباحث المركز والنقيب محمود حلمى معاون أول مباحث المركز بقيام “محمد.أ.ح.ب” 14 سنة طالب بالمرحلة الإعدادية ويقيم بدائرة المركز بشنق نفسه بمنزله باستخدام حبل.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى، وجار تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وعما إذا كان وراؤها شبهة جنائية من عدمه.