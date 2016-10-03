تأجيل محاكمة 379 متهمًا بـ«أحداث فض النهضة» إلى جلسة 2 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر جلسة محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 محبوسين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام النهضة” إلى جلسة 2 نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال سماع الشهود، فيما صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، حسبما أفاد مراسلنا.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين – وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسين – “تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، تعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر”.

كما أسند إليهم ” التخريب، الإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة، قطع الطرق، تقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو”.