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مذيعة النهار عن أزمة وائل جسار: القانون يُطبق على الجميع

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مذيعة النهار عن أزمة وائل جسار: القانون يُطبق على الجميع مذيعة النهار عن أزمة وائل جسار: القانون يُطبق على الجميع

اسماء مصطفي ـ ارشيفية

أشارت الإعلامية أسماء مصطفى، إلي التناقض في التعليقات الذي حدث أمس، حول خبر إلقاء القبض على المطرب وائل جسار، لسفره وبحوزته ما يزيد عن 50 ألف دولار،عبر مطار القاهرة.

واصلت “أسماء” حديثها خلال حلقة اليوم الأثنين، من برنامج “نهار جديد” الذي تقدمه عبر فضائية النهار، مشيرة أن هذا الأمر يخالف القانون المصري، ويخالف الحد الأقصى المسموح به من الأموال للمغادرين للبلاد.

وأوضحت أنه رغم اعتذار “وائل” عما حدث وتأكيده على أنه يحترم القانون المصري، ولم يكن يدري بهذه المادة في القانون، وكذلك بالرغم من قيام المسئولين والموظفين بأداء عملهم على أكمل وجه، ولم يستثنوا “جسار” من تطبيق القانون على اعتبار أنه شخصية مشهورة، إلا أن بعض المواطنين انتقدوا ما حدث.

وأشارت “مصطفى” إلى أن التناقض في الأمر هو أن البعض انتقد تطبيق القانون على فنان مشهور غير مصري، بحجة أنه لا يدري ما يحتويه الدستور، لكن في نفس الوقت؛ إذا لم تقم بتطبيق القانون “مش هيعجب برضه وهيقولوا واسطة ومجاملة”، مؤكدةً أن القانون هو القانون ولا بد من تطبيقه على الجميع دون استثناء.

 

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