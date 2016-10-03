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أزمة إضاءة أعمدة الشوارع في «نهار جديد»

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أزمة إضاءة أعمدة الشوارع في «نهار جديد» أزمة إضاءة أعمدة الشوارع في «نهار جديد»

اسماء مصطفي ـ ارشيفية

عرضت الإعلامية أسماء مصطفى إحدى الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها لافتة مكتوب عليها “شيل الفيشة بعد الاستعمال هتوفر 5% من الطاقة”، وإلى جانبها أعمدة إنارة “منورة في عز الضهر”.

علّقت “أسماء” على الصورة خلال حلقة اليوم الأثنين، من برنامج “نهار جديد” الذي تقدمه عبر فضائية النهار، موضحةً أنه من المفترض أن الغرض من هذه اللافتات هو إرشاد المواطنين وحثهم على الاستجابة لمبادرات ترشيد الاستهلاك، لكن ” لما مواطن يعدي يلاقي لقطة زي دي ويلاقي اللمبة جمبها منورة الضهر..هيصدقك ويسمع كلامك ازاي! لازم تكون صادقة مع نفسها” على حد قولها.

أضافت مذيعة النهار، أنه لا بد من نزول المسئولين إلي الشوارع وإلى المؤسسات المختلفة؛ لكي يعرفوا الموظف الفاسد أو رئيس القطاع الفاسد “أو أي حد ممكن يضيع مجهود مؤسسة أو وزارة”، لافتةً إلى أنه لا يمكن أن نلوم رئيس الجمهورية وحده أو رئيس الوزراء بمفرده، لأنه لا يمكن لشخص واحد أن يتابع كل التفاصيل المتعلقة بالعمل بمفرده، لأن “الموجودين تحت الوزير لازم يشوفوا شغلهم، ولازم الحكومة تبدأ بنفسها”، متمنيةً ألا تطغى هذه السلبيات على الإيجابيات الموجودة.

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