الإسماعيلي يساند الزمالك في نهائي إفريقيا

مراسل ONA:

وافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على حضور المباراة النهائية في بطولة دوري الأبطال الأفريقي والتي ستجمع بين الزمالك وصن داونز باستاد برج العرب بالإسكندرية .

> وكانت إدارة الإسماعيلي قد تلقت دعوة رسمية من مجلس إدارة الزمالك منذ أيام من أجل حضور اللقاء .

> وجاء قرار الإسماعيلي بالموافقة على حضور مباراة العودة وسيكون متواجد من الإدارة أحدد الممثلين .

> يذكر أن الإسماعيلي آخر مرة صعد فيه للمباراة النهائية في بطولة دوري الأبطال الأفريقي كان في عام 2003 وخسر الفريق اللقاء بمجموع مباراتي الذهاب والعودة أمام أنيمبا النيجيري بنتيجة 2 / 1 .

> ويستعد الإسماعيلي لمباراته المقبلة ببطولة الدوري العام أمام فريق النصر للتعدين يوم 14 أكتوبر القادم بإستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري العام .