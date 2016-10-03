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الإسماعيلي يساند الزمالك في نهائي إفريقيا

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الإسماعيلي يساند الزمالك في نهائي إفريقيا الإسماعيلي يساند الزمالك في نهائي إفريقيا

لاعبي الزمالك

مراسل ONA:

وافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على حضور المباراة النهائية في بطولة دوري الأبطال الأفريقي والتي ستجمع بين الزمالك وصن داونز باستاد برج العرب بالإسكندرية .
> وكانت إدارة الإسماعيلي قد تلقت دعوة رسمية من مجلس إدارة الزمالك منذ أيام من أجل حضور اللقاء .
> وجاء قرار الإسماعيلي بالموافقة على حضور مباراة العودة وسيكون متواجد من الإدارة أحدد الممثلين .
> يذكر أن الإسماعيلي آخر مرة صعد فيه للمباراة النهائية في بطولة دوري الأبطال الأفريقي كان في عام 2003 وخسر الفريق اللقاء بمجموع مباراتي الذهاب والعودة أمام أنيمبا النيجيري بنتيجة 2 / 1 .
> ويستعد الإسماعيلي لمباراته المقبلة ببطولة الدوري العام أمام فريق النصر للتعدين يوم 14 أكتوبر القادم بإستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري العام .

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