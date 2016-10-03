منظمة التعاون الإسلامى : قانون "جاستا" يعتبر خرقا لمبدأ القانون الدولى

أعربت منظمة التعاون الاسلامى اليوم الاثنين عن انزعاجها الشديد إزاء صدور القانون الأمريكى الذى يعرف باسم (قانون جاستا) واعتبرته يمثل خرقا لمبدأ قانونى أساسى ومستقر فى العلاقات الدولية وفى القانون الدولى منذ قرون ، وهو مبدأ حصانة الدول ذات السيادة.

وقالت المنظمة - فى بيان لها اليوم - "إن ردود فعل المجتمع الدولى تجاه هذا القانون تؤكد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين من أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دول أخرى ذات سيادة استنادا إلى معايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية ، وإلا اعتبر الأمر خرقا لاستقلال الدول وانتهاكا صريحا لمبادئ مستقرة فى القانون الدولى وفى العلاقات بين الدول".

وأضافت "إن هذا القانون الأحادى يفتح للأسف الشديد الباب أمام فوضى واسعة فى العلاقات الدولية ويمس تنظيما قانونيا دوليا ثابتا ومستقرا ، ويهز من هيبة النظام القانونى الدولى بأكمله من حيث إن التشريع المذكور قد يطلق يد الدول فى إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها".

وتابعت "إن الوضع الدولى المتأزم الذى نعيشه الآن والمآسى الإنسانية التى نراها كل يوم ينبغى أن تكون دافعا للجميع وخاصة للدول الكبرى لتأكيد احترامها والتزامها بقواعد القانون الدولى والبحث عن حلول لتلك الأزمات الدولية فى إطار القانون الدولى وتحت مظلته وليس بخرقه وانتهاكه ، وإلا فإن العالم سيتجه للأسف لمزيد من الفوضى والظلم والعدوان".

وأعربت المنظمة عن أملها فى أن تعيد السلطات التشريعية فى الولايات المتحدة النظر فى القانون المذكور وألا يدخل حيز التنفيذ وذلك من أجل ضمان السلم الإقليمى والدولى ولضمان عدم التأثير سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.