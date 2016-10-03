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وزارة الداخلية تحرر 77 قضية تعد على أرض الدولة ونهر النيل

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وزارة الداخلية تحرر 77 قضية تعد على أرض الدولة ونهر النيل وزارة الداخلية تحرر 77 قضية تعد على أرض الدولة ونهر النيل

>كتب محمود عبد الراضى

 

 

تمكنت شرطة المسطحات المائية والبيئة من ضبط ( 202 ) قضية متنوعة، من بينها (53) سيارة مخالفة- وذلك لتجاوز النسب القياسية المسموح بها لعوادم السيارات.

 

وتم ضبط (77)  قضية تعدى بالردم والبناء على نهر، وضبط (71) قضية متنوعة- مخالفة قانون الملاحة الداخلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

يأتى ذلك فى إطار حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة والجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية ) وأقسام المسطحات وإدارات مباحث السياحة والآداب والمخدرات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، والإدارة العامة لشرطة الكهرباء، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والجهات الإدارية المعنية.

 

 


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