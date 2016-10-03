أسماء مصطفى توضح حقيقة إلغاء باقات الإنترنت الغير محدودة

كشفت الإعلامية أسماء مصطفى حقيقة ما تردد حول إلغاء باقات الإنترنت بدون حد أدنى المدفوعة مقدماً، موضحة ان كل ما يتم تداوله غير صحيح.

وأضافت، خلال حلقة اليوم الأثنين، من برنامج “نهار جديد” الذي تقدمه عبر فضائية النهار، أن هذا القرار لم يتم إصداره في مصر بل في المملكة العربية السعودية، حيث أكد أحد المواقع السعودية أن شركة “موبايل” هي من اتخذت هذا القرار وقررت إيقاف باقات الإنترنت بدون حد أدنى المدفوعة مقدماً، التابعة لشبكتهم.

وأوضحت مذيعة النهار، أن القرار جاء على خلفية إدراك الشركة، أن استخدام هذه النوعية من الباقات تخطى معدلات الاستخدام العالمية، حيث يستهلك المستخدمون هذه الباقات بنسب فاقت ما يتم الوصول إليه عالمياً، لافتةً إلى أنه في مصر تم إصدار قرارات مشابهة لذلك، لكن من خلال يعض البنوك والشركات، التي منعت استخدام مواقع التواصل الأجتماعي أثناء فترات العمل.