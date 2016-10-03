"الآداب العامة" تضبط صاحب محل بقالة لبيعه الخمور دون ترخيص بالإسكندرية

ألقت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف التلوانى، القبض على صاحب محل بقالة يبيع الخمور دون ترخيص.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة مفادها قيام، "ع. ع"- 63 سنة صاحب محل بقالة - كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه السابق اتهامه فى القضية جنح قسم ثان المنتزه "بيع خمور بدون ترخيص" لقيامه بعرض وبيع الخمور "بدون ترخيص .

وتم استهداف المحل، وضبط مالكه وعدد "288" زجاجة خمور مختلفة الأنواع والأحجام، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .