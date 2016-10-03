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أمن محكمة جنوب القاهرة يضبط سيدة من "الهناجرة" بتهمة سرقة مواطن

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أمن محكمة جنوب القاهرة يضبط سيدة من "الهناجرة" بتهمة سرقة مواطن أمن محكمة جنوب القاهرة يضبط سيدة من "الهناجرة" بتهمة سرقة مواطن

>كتب أحمد إسماعيل

تمكنت قوات أمن محكمة جنوب القاهرة، من ضبط سيدة من الهناجرة ، عقب سرقتها احد الأشخاص بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم.

 

تلقى رجال الأمن بمحكمة جنوب القاهرة بمجمع محاكم زينهم بإشراف العميد محمد الصغير قائد حرس المحكمة ، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد سرقة مبلغ مالى منه، أثناء وجوده بالمحكمة لرؤية نجله المحبوس .

 

على الفور قام رجال الأمن بعمل تحريات حول الواقعة وتبين صحتها، كما أسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى نساء الهناجرة، وتم إلقاء القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة مستغلة مغافلة المجني عليه أثناء قيامه بالسلام على نجله وسرقة حافظة نقوده، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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