غداً.. طقس معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس وشمال غرب البلاد، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

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وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

>الصغرى العظمى

القاهرة 23 32

>الإسكندرية 24 28

>مطروح 21 28

>بورسعيد 25 29

>دمياط 25 29

>بلطيم 23 30

>الإسماعيلية 20 32

>السويس 21 33

>العريش 19 30

>نخل 14 31

>طابا 15 31

>الطور 21 30

>مرسى علم 24 36

>الغردقة 23 36

>شرم الشيخ 25 37

>رفح 18 30

>كاترين 18 29

>سيوة 19 31

>المنيا 21 33

>الفيوم 23 33

>رأس سدر 23 29

>أبوسمبل 23 40

>وسط الدلتا 23 32

>أسيوط 19 33

>سوهاج 20 35

>الأقصر 21 38

>أسوان 26 41

>شلاتين 24 35

>حلايب 25 33

>الوادى الجديد 19 40

>قنا 22 38

>نويبع 27 31

>السلوم 19 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 41

>المدينة 19 37

>الرياض 15 34

>المنامة 26 33

>أبوظبى 28 33

>الدوحة 24 33

>الكويت 22 37

>دمشق 10 32

>بيروت 23 29

>عمان 14 30

>القدس 16 28

>غزة 22 30

>بغداد 18 36

>مسقط 28 32

>صنعاء 8 25

>الخرطوم 28 39

>طرابلس 24 32

>تونس 19 29

>الجزائر 21 27

>الرباط 17 26

>نواكشوط 26 38

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى



>أنقرة 9 27

>إسطنبول 24 35

>إسلام آباد 24 35

>نيودلهى 27 36

>جاكرتا 25 32

>بكين 16 22

>كوالالمبور 24 35

>طوكيو 20 29

>أثينا 16 29

>روما 9 25

>باريس 8 19

>مدريد 12 28

>برلين 9 16

>لندن 11 18

>مونتريال 6 17

>موسكو 9 13

>نيويورك 14 21

>واشنطن 13 24