تأجيل استئناف أحمد عز على نفقة زينة

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة اليوم الأثنين، فى استئناف الفنان أحمد عز على حكم محكمة الدرجة الأولى، بإلزامه بدفع ٢٠ ألف جنيهًا كنفقة لطفلي الفنانة زينة، لجلسة ٣ يناير٢٠١٧ لتقديم أصل صحيفة الاستئناف، من جانب دفاع أحمد عز.

وقال معتز الدكر، دفاع زينة، أنه قدم اليوم في دعوى منفصلة، استئناف يطالب بزيادة النققة للطفلين.

وأشار دفاع زينة إلى أن دفاع الطرفين فقط، هم من حضرا فيما غاب عز وزينة.

يذكر أن محكمة أسرة مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد القاضى وعضوية المستشارين، شريف الغمرى وعمرو زهران وميادة محمد، وأمانة سر كمال حسن، قضت بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 20 ألف جنيه كنفقة شهرية بنوعيها لطفليه من الفنانة زينة، عز الدين وزين الدين.