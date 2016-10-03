أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أثيوبيا تعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام

Google+ Print
أثيوبيا تعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام أثيوبيا تعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام

 

رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام ديسالين

أعلنت أثيوبيا الحداد الوطنى لمدة 3 أيام بدءا من اليوم الأثنين على ضحايا الاحتجاجات التى جرت خلال مهرجان دينى أقيم قرب العاصمة وراح ضحيتها 52 شخصا على الأقل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن بيانا صدر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الأثيوبى ذكر أن الدولة فى حالة حداد على أرواح ” المواطنين الأبرياء الذين فقدوا حياتهم بسبب العنف بتحريض من القوى المعادية للسلام”.

وكان هيلى ماريام ديسالين رئيس الوزراء الأثيوبى قد تعهد بمحاسبة المسئولين عن مقتل 52 شخصا أثناء الاحتجاجات، نافيا ما تردد عن قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص.وكان الآلاف قد تجمعوا لحضور مهرجان “إيريشا الدينى” السنوى فى منطقة تبعد 40 كيلومترا عن العاصمة أديس أبابا.

وحدث التدافع عندما تدخلت الشرطة وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص فى الهواء ليسقط الكثير من المحتجين فى حفرة مما تسبب فى وقوع إصابات، بحسب شهود عيان.

أ ش أ

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا