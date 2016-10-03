الأرصاد: طقس الثلاثاء معتدل شمالًا والعظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس وشمال غرب البلاد مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة مع ارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 23 – 32 الإسكندرية 24 – 28 الإسماعيلية 20 – 32 الغردقة 23 – 36 شرم الشيخ 25 – 37 وسط الدلتا 23 – 32 الأقصر 21 – 38 أسوان 26 – 41 شلاتين 24- 35 حلايب 25 -33 .