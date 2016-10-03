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الأردن تتوقع توفير 600 مليون دولارسنويًا من استيراد الغاز الإسرائيلي

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الأردن تتوقع توفير 600 مليون دولارسنويًا من استيراد الغاز الإسرائيلي الأردن تتوقع توفير 600 مليون دولارسنويًا من استيراد الغاز الإسرائيلي

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني أن اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي الموقعة الاثنين الماضي مع اسرائيل ستوفر على المملكة حوالى 600 مليون دولار سنويًا.

وأوضح المومني – وهو ايضا الناطق الرسمي باسم الاردنية – في تصريح للتلفزيون الرسمي الاردني مساء الاحد ان اتفاقية الغاز مع اسرائيل هي احد خيارات المملكة في الاستراتيجية المبنية على تنوع مصادر الطاقة، ولا تجعل الاردن مرتهناً لاسرائيل، كما يدعي البعض.

واردف “منتهى السطحية أن نقول أننا ندعم الاحتلال الاسرائيلي حينما نوقع اتفاقية الغاز”، مؤكداً ان موقف الاردن واضح من الاحتلال ونحن الدولة الاقدر على مجابهته.

واضاف وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام إلى انه يجب وضع الامور بمكانها الصحيح، لأن هنالك معاهدة سلام بين الاردن وبين اسرائيل وهناك تجارة قائمة، وهذا لا ينتقص من موقفنا الرافض للاحتلال”.

واشار المومني الى ان انقطاع الغاز المصري ادى الى تكبد الخزينة العامة ما مجمله ستة مليارات الدولارات.

وتم تعليق صادرات الغاز المصري الى الاردن بعد تعرض خطوط الغاز المصري في سيناء لهجمات عدة منذ اندلاع الثورة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك مطلع العام 2011.

كان كونسورستيوم اميركي اسرائيلي يتولى استثمار مخزون حقل الغاز الاسرائيلي “ايرام” اعلن الاتفاق مع الاردن لتزويدها بالغاز من حقل “ليفاياثان”.

واكدت الشركة الرئيسية في الكونسورستيوم الاميركية “نوبل انرجي” ان الاتفاق المبرم مع شركة الكهرباء الوطنية الاردنية يتعلق بـ8.4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا لمدة 15 عاما، مع خيار اضافة 1.4 مليون متر مكعب.

وتقدر قيمة العقد بحوالى 10 مليارات دولار، ويفترض ان يبدا تزويد الاردن بالغاز في 2019 مع بدء استغلال مخزون “ليفاياثان” بحسب بيان نوبل.

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أونا

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