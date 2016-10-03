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قبول بلاغات الاحتيال العقاري حصراً من أصحاب العقود الموثقة

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قبول بلاغات الاحتيال العقاري حصراً من أصحاب العقود الموثقة قبول بلاغات الاحتيال العقاري حصراً من أصحاب العقود الموثقة

يشهد العام المقبل في أبوظبي تطبيق قرار ينص على منع قبول أي بلاغات خاص بقضايا الاحتيال العقاري التي يتم تقديمها من ضحايا العقود غير الموثقة، على أن يتم حصر هذه البلاغات بأصحاب العقود الموثقة، وذلك بحسب دائرة القضاء في أبوظبي ممثلة في نيابة الأموال.

جاء ذلك في الملتقى الاعلامي الشهري الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، وأضاف القيمون على الملتقى أن الفترة المقبلة ستشهد صدور قرار جديد خاص بالتنظيم العقاري لإمارة أبوظبي، يتضمن نصوص تحدد قيمة العقار على حسب المنطقة والمساحة.

وسجلت الدائرة خلال العام الجاري من بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي 476 قضية احتيال عقاري.

 
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