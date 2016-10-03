مقتل 3 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة بولاية ألاسكا الأمريكية

لقى 3 شخاص مصرعهم، جراء تحطم طائرة صغيرة فى منطقة نائية غربى ولاية ألاسكا الأمريكية.

وذكرت شبكة “إيه بى سي” الأمريكية اليوم الإثنين أن فرق الإغاثة تمكنت من العثور على حطام الطائرة فى منطقة وعرة تبعد مسافة 12 ميلا شمال غرب قرية توجياك الساحلية، إلا أن كل من كانوا على متنها لقوا حتفهم فى الحادث.

وأوضح رئيس مجلس سلامة النقل كلينت جونسون أن محققين تابعين للمجلس توجهوا إلى موقع حطام الطائرة التى تم الإبلاغ عن فقدانها أمس الأحد- مشيرا إلى أن الطائرة المنكوبة كانت تقل اثنين من طاقمها إلى جانب أحد الركاب.

أ ش أ