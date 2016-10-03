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القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 43 لنصر أكتوبر المجيد

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القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 43 لنصر أكتوبر المجيد القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 43 لنصر أكتوبر المجيد

>كتب زكى القاضى و على عبد الرحمن

بعث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى نصر اكتوبر المجيد.

 

 وجاءت نص البرقية:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكري الثالثة والاربعين لنصر اكتوبر المجيد ، الذي حققه جيل اكتوبر من رجال القوات المسلحة في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب بقواته المسلحة ورجالها.

 

لقد حقق هذا النصر اعظم انتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث وجسد اصاله شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن المفدى بما قدموه من تضحيات وبطولات واثبتوا للعالم انه لا تهاون معتد ولا تفريط فى حبه رمل من ارض مصر المقدسة ولا تسامح فى استرداد سيادتنا على اراضينا .

 

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يشعرون بالشموخ والعزة بهذا الانجاز العظيم الذى حققه جيل اكتوبر ، ويؤكدون لسيادتكم استعدادهم الكامل لحماية الوطن وشعبه وقدرتهم على التصدى لمحاولات المساس بامنه واستقراره والقضاء على كل مظاهر الارهاب والتطرف .

 

وفقكم الله ورعاكم وكل عام وانتم بخير.،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.،

 

كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وفي سياق متصل، أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء، وأفراد القوات المسلحة المشاركين في حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الانتاج الحربي ، بمناسبة الاحتفال بذكري نصر اكتوبر المجيد .

كما أصدر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة.


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مصر 365

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