الأسوشيتدبرس: مصر تستعين ببصمة العين لتأمين مطار القاهرة

ذكرت وكالة الأسوشيتدبرس أن مصر سوف تعلن قريبا، عن مناقصة لشراء نظام أمنى جديد خاص بموظفى مطار القاهرة، فى محاولة لتلبية شروط روسيا لاستئناف رحلاتها.

وبحسب الوكالة الأمريكية، الاثنين، قال مسئولون مصريون إنهم سوف يستعينون بنظام أمنى جديد لموظفى مطار القاهرة ينطوى على تسجيل بصمة العين، مسح شبكية العين.

وأشار المسئولون إلى أنهم لبوا بالفعل معظم التوصيات الروسية الخاصة بالأمن فى مطار القاهرة، حيث يعمل نحو 20 ألف موظف. وسيستغرق إدخال أجهزة بصمة العين والعمل بها عدة شهور.

وكان وزير النقل الروسى قد قام بزيارة إلى مصر، الأسبوع الماضى، مما أثار الآمال باستئناف موسكو رحلاتها لمصر، التى تم تعليقها منذ سقوط الطائرة الروسية فى 31 أكتوبر 2015.

ويأتى اتجاه مصر للاستعانة بأجهزة بصمة العين، ضمن إجراءات مشددة لتكثيف الأمن فى المطارات المصرية المختلفة. وتستعين المطارات الكبرى فى دول العالم بهذه التكنولوجيا للتعرف بدقة على هويات المسافرين والموظفين.