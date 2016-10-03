اليوم.. سامح شكرى يترأس اجتماع اللجنة المعنية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى

تعقد اللجنة الرباعية العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضي الفلسطينية اجتماعا اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لبحث الجهود المبذولة لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية.

يعقد الاجتماع برئاسة سامح شكري وزير الخارجية،وعضوية فلسطين ويمثلها وزير الخارجية رياض المالكى، ويمثل الأردن بشر الخصاونة وزير الدولة للشؤون الخارجية، بالاضافة إلى ممثل عن المغرب والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وصرح السفير جمال الشوبكى مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، بأن اجتماع اللجنة جاء بناء على طلب فلسطين من أجل العمل على استصدار قرار من مجلس الامن الدولي لوقف الاستيطان الإسرائيلى، والتحرك لإنهاء الاحتلال وفق جدول زمنى ،فضلا عن دراسة الخيارات المختلفة لمواجهة التجاوزات الاسرائيلية .