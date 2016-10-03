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إصابة البغدادى و3 من مساعديه بتسمم بعد تناول وجبة طعام بالعراق

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إصابة البغدادى و3 من مساعديه بتسمم بعد تناول وجبة طعام بالعراق إصابة البغدادى و3 من مساعديه بتسمم بعد تناول وجبة طعام بالعراق

>كتب: هاشم الفخرانى

أصيب زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى وثلاثة من قادة التنظيم بحالة من التسمم الشديد، بعد تناولهم وجبة طعام على الحدود العراقية – السورية جنوب غربى محافظة نينوى.

 

وبحسب مصدر محلى لوكالة "سبوتنيك" الروسية فى محافظة نينوى العراقية، فإن "معلومات استخبارية دقيقة وصلتنا، تفيد بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى وثلاثة من قادة ما يسمى بمجلس الشورى، أصيبوا بتسمم إثر دس السم لهم فى وجبة غداء تناولوها"، مضيفا بأن البغدادى والمصابين الثلاثة نقلوا تحت مراقبة شديدة إلى موقع مجهول.

 

يذكر أن اضطرابات عمت مدينة الموصل، فى 20 سبتمبر الماضى، التى يصفها التنظيم بأنها عاصمة الخلافة، وهو ما أجبر البغدادى على الخروج ولقاء المواطنين فى حى الرسالة، ونوهت المصادر بأن البغدادى كان يتنقل بسيارة دفع رباعى بيضاء برفقة 3 مركبات يستقلها مسلحون ملثمون مدججون بالسلاح يرتدون ملابس سوداء.

 

 

 


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