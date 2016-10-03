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الجامعة العربية: اجتماع غير عادى غدا الثلاثاء لبحث تدهور الأوضاع فى حلب

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الجامعة العربية: اجتماع غير عادى غدا الثلاثاء لبحث تدهور الأوضاع فى حلب الجامعة العربية: اجتماع غير عادى غدا الثلاثاء لبحث تدهور الأوضاع فى حلب

>كتب مصطفى عنبر

أعلن السفير أحمد عبد الرحمن البكر مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية ، عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بعد ظهر غد الثلاثاء برئاسة تونس، بناء على طلب من دولة الكويت لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى مدينة حلب السورية .

وقال البكر فى تصريحات  له اليوم الإثنين، إنه تم تحديد الموعد بناء على مشاورات أجرتها رئاسة المجلس "تونس" والأمانة العامة ودولة الكويت مع الدول العربية الأعضاء ، مؤكدا أن الطلب الكويتى أيدته كل من وقطر وتونس والإمارات والبحرين بشكل رسمى .

وأوضح أنه من المنتظر أن يتدارس المجلس تطورات الأوضاع المتدهورة فى مدينة حلب، جراء عمليات القصف الجوي العشوائى والبراميل المتفجرة وحصار المدنيين بالإضافة إلى توجيه المناشدات المطلوبة للمجتمع الدولى ومنظمات العمل الإنسانى لتقديم العون لأهل حلب.

 

 

 


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