التعليم: جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة يتولى توريد وجبات المدارس

بدأت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى توزيع الوجبة المدرسية على طلاب المرحلتين رياض الأطفال والإبتدائية.

وقالت رندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم، إنه لأول مرة يتم التعاقد مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتوريد التغذية المدرسية للطلاب.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن نسبة 90% من التغذية يتم إنتاجها وتصنيعها من قبل جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة.

وأوضحت، أن خطة التغذية المدرسية تم وضعها بتكليف من رئاسة الجمهورية لوزارة التضامن، لافتة إلى أن اختيار جهاز الخدمة الوطنية فى توريد الوجبة المدرسية للطلاب لأول مرة جاء بهدف توريد وجبة كاملة العناصر الغذائية للطالب، سواء ما يتعلق بالبسكويت أو الوجبة الجافة والتى تشمل جبنة وعيش.

وأشارت رندا حلاوة إلى أن الوزارة حريصة على تقديم وجبة كاملة للطلاب، باعتبارها عنصر مهم فى تحفيز الطلاب على الحضور والاستيعاب داخل المدرسة.