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أسرة حسين سالم تعود للقاهرة خلال أيام بعد إتمام المصالحة

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أسرة حسين سالم تعود للقاهرة خلال أيام بعد إتمام المصالحة أسرة حسين سالم تعود للقاهرة خلال أيام بعد إتمام المصالحة

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علمت اليوم السابع أن  رجل الأعمال حسين سالم وأسرته يعودون للقاهرة خلال أيام لتسوية مجموعة من الملفات العالقة فى القاهرة ولمراجعة عددا من الأعمال الخاصة بالأسرة بعد إتمام عملية المصالحة مع وزارة العدل ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع وتنازل الأسرة عن 75% من ممتلكاتها النقدية والعينية

وكان المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد أعلن فى وقت سابق عن الإنتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم المتواجد خارج وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية مع الجهاز وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية بقيمة 5 مليارات و 341 مليونا و 850 ألفا و 50 جنيها والتى تمثل 75 % من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و 122 مليونا و 466 ألفا و 733 جنيها مصريا

كما كشف المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، عن وصول إخطار من النائب العام المستشار نبيل صادق يفيد بعدم وجود وجود أى اعتراض ، من النيابة العامة على عقد التصالح الذى أبرمته وزارة العدل ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته مقابل تنازله عن 75 % من ثروته

 


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