النحل مهدد بالإنقراض في الولايات المتحدة

أضيفت أنواع من النحل ذي الوجه الأصفر، لأول مرة إلى القائمة الفيدرالية الأمريكية للأنواع المهددة بالانقراض.

ويعد وجود هذه الأنواع من النحل حيويًا، لحدوث التلقيح لدى نباتات مهددة بالأنقراض في هاواي.

وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من الدراسة من قبل باحثين، من بينهم مجموعة “إكسيرسيس سوساييتي” المعنية بالحفاظ على البيئة.

ويقول أنصار الحفاظ على البيئة إن 7 أنواع من النحل، تواجه خطر الأنقراض بسبب حرائق الغابات وظهور حشرات ونباتات غريبة بموطنها الأصلي في هاواي.

وقالت سيرينا جيبسون، مديرة برامج الأنواع المهددة بالأنقراض في “إكسيرسيس”، إن الأنواع الموجودة تحت الحماية الآن موطنها الأصلي في هاواي فقط ، وتقوم بتلقيح نباتات مهددة بالأنقراض.

وقالت وكالة أنباء أسوشيتدبرس، أنه من بين الأشياء التي تهدد وجود النحل، الخنازير الوحشية ونوع من النمل.

وتابعت قائلة إن النحل يعاني أيضا فقدان البيئة المناسبة، بسبب حرائق الغابات وتطوير الأراضي وخاصة في بعض المناطق الساحلية.

وقال كارل موغناسا، باحث الحشرات الذي يعمل لحساب إكسيرسيس، ويتخذ من هاواي مقرًا له، إن الأمر استغرق 10 سنوات من أجل إعداد هذه القائمة.

وأضاف قائلا:” إنه أمر طيب أن نراها تثمر أخيرًا