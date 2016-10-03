انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنسبة 3.5 % خلال يوليو 2016

انخفض الرقم القياسي للصناعات التحويلية “بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية” في يوليو 2016 بنسبة 3.5 % ليبلغ 104.83 “أولي” مقابل 108.60 خلال شهر يونيو “نهائي”.

وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – اليوم الإثنين في البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر يوليو 2016 – أن الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية “صناعة الحديد والصلب والمعادن الثقيلة” بلغ 63.65 خلال يوليو 2016 مقابل 72.39 خلال الشهر السابق عليه بنسبة انخفاض 12.1%، مرجعا السبب لتوقف جزئي لأفران عدد من المصانع لإجراء صيانة لها.

وبين أن الرقم القياسي لصناعة معدات النقل الأخرى بلغ 544.23 “خاصة نشاط صناعة عربات السكك الحديدية وعربات مترو الأنفاق” خلال شهر يوليو الماضي مقابل 2003.22 خلال شهر يونيو الماضي بنسبة انخفاض 72.8? بسبب توقف إنتاج عربات المترو المكيفة.

وأشار إلى أن الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة سجل خلال الفترة المذكورة 190.68 مقابل 142.85 خلال فترة المقارنة بنسبة ارتفاع 33.5% بسبب زيادة التعاقدات للتصدير وموسم الصيف والاستعداد للعام الدراسي.

أ ش أ