سقوط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية ببور سعيد

تمكنت مباحث بور فؤاد أول من ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية، وتم تحرير المحضر 2723 لسنة 2016، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء زكى صلاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد بلاغا، يفيد سرقة الدراجات البخارية من مدينة بورفؤاد، وتم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث بورفؤاد، وأكدت التحريات أن وراء سرقة الدراجات البخارية كل من، "إ م ف" و"ح ع ح"عاطلين.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترافا بقيامهما بتشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية وارتكابهما العديد من وقائع السرقة التى تم الإرشاد على مكانها.

وتحرر المحضر رقم 2723 جنح بور فؤاد أول، واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.