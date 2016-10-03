حذاء كيت ميديلتون يباع بالكامل خلال يوم واحد

للدوقة كيت ميديلتون تأثير كبير وملحوظ على عالم الموضة، وقد شاهدنا فساتينها المختلفة تباع وتختفي من الأسواق خلال أيام قليلة، وهذا ما حصل مؤخراً مع حذائها Avery من ماركة جي كرو J. Crew .

فقد ارتدت الدوقة هذا الحذاء في إحدى إطلالاتها الأنيقة خلال زيارتها الأخيرة إلى كندا، وقد بيع بالكامل خلال يوم واحد من أول ظهور لها وهي ترتديه، وقد تميَّز هذا الحذاء بتصميمه الكلاسيكي المريح، ولونه الرمادي الجذاب الذي أضفى على إطلالتها لمسة أنيقة.

يذكر أن سعره يبلغ 278 باونداً، أي ما يعادل 1350 ريالاً سعودياً.