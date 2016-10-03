أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

حذاء كيت ميديلتون يباع بالكامل خلال يوم واحد

Google+ Print

الإثنين 03-10-2016 09:32

للدوقة كيت ميديلتون تأثير كبير وملحوظ على عالم الموضة، وقد شاهدنا فساتينها المختلفة تباع وتختفي من الأسواق خلال أيام قليلة، وهذا ما حصل مؤخراً مع حذائها Avery من ماركة جي كرو J. Crew .

فقد ارتدت الدوقة هذا الحذاء في إحدى إطلالاتها الأنيقة خلال زيارتها الأخيرة إلى كندا، وقد بيع بالكامل خلال يوم واحد من أول ظهور لها وهي ترتديه، وقد تميَّز هذا الحذاء بتصميمه الكلاسيكي المريح، ولونه الرمادي الجذاب الذي أضفى على إطلالتها لمسة أنيقة.
يذكر أن سعره يبلغ 278 باونداً، أي ما يعادل 1350 ريالاً سعودياً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي