إصابة أبو بكر البغدادي و3 من مساعديه بتسمم بعد تناول وجبة طعام بالعراق

أصيب زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي وثلاثة من قياديي التنظيم بحالة من التسمم الشديد، بعد تناولهم وجبة طعام على الحدود العراقية – السورية جنوب غربي محافظة نينوى، وفقًا لما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وبحسب مصدر محلي لم يذكر اسمه في محافظة نينوى العراقية، الأحد 2 أكتوبر، فإن “معلومات استخبارية دقيقة وصلتنا، تفيد بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي وثلاثة من قياديي ما يسمى بمجلس الشورى، أصيبوا بتسمم إثر دس السم لهم في وجبة غداء تناولوها”، مضيفا بأن البغدادي والمصابين الثلاثة نقلوا تحت مراقبة شديدة إلى موقع مجهول.

يذكر أن اضطرابات عمت مدينة الموصل، في 20 سبتمبر الماضي، التي يصفها التنظيم بأنها عاصمة الخلافة، وهو ما أجبر البغدادي على الخروج ولقاء المواطنين في حي الرسالة، ونوهت المصادر بأن البغدادي كان يتنقل بسيارة دفع رباعي بيضاء برفقة 3 مركبات يستقلها مسلحون ملثمون مدججون بالسلاح يرتدون ملابس سوداء.