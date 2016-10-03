غير الكافيين.. 6 أسباب تجعل نومك غير متوازن

يعد الكافيين أحد أهم الأسباب التي تعمل على زيادة الأرق، وتسبب مشاكل النوم، حيث يتخلص الجسم من نصف كمية الكافيين بعد حوالي من 3 إلى 5 ساعات، مما يعني أنه يظل بالجسم كل هذا الوقت الطويل.

كما أن مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية والشوكولاتة وبعض أنواع الشاي تحتوي أيضاً على مادة الكافيين، وتعد أفضل الطرق للتمتع بنوم صحي، تجنب الكافيين قبل النوم بحوالي ست ساعات.

>الإجهاد

يبدو أن الضغط العصبي وقلة النوم يسيران متحاذيين، إذا كنت مضغوطاً عصبياً فقد يكون من الصعب النوم بشكل جيد وربما يؤدي ذلك إلى أرق منتصف الليل.

كما أنك عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، فيمكن أن يؤدي هذا أيضاً إلى مزيدٍ من الضغط وتُصبح في حلقة مفرغة.

وبحسب الجمعية الأميركية لعلم النفس، فالبالغون الذين يحصلون على أقل من ثماني ساعات من النوم كل ليلة أظهروا مستويات من أعراض الإجهاد أعلى من أولئك الذين ينامون فترة أطول.

>آلام الظهر

يمكن أن تعكر آلام الظهر صفو نومك وتتركك تكافح من أجل إيجاد وضع مريح، إذا كان لديك آلام ظهر مزمنة، فمن المهم علاج السبب الكامن وراء ذلك.

أيضاً، وضعية نومك يُمكن أن تُحدث فارقاً كبيراً في مستوى راحتك، والوضعية الصحيحة بالنسبة لك قد تعتمد على ما إذا كانت آلام الظهر في الجزء العلوي أم السفلي من الظهر.

ولرفع الضغط عن ظهرك، توصي مايو كلينيك بالنوم على جانبك مع سحب ركبتيك قليلاً تجاه صدرك مع وضع وسادة بين ركبتيك.

>بيئة النوم

يمكن لبيئة نومك أن تُسهم في النوم السيء، على سبيل المثال، يمكن لسماع أصوات عالية أن يُخرجك من نوم عميق، أو أن يوقظك ضوء أُشعل وسط الظلام.

لحسن الحظ، هناك طرق لجعل غرفة نومك مناسبة للنوم أكثر. استثمارك في مراتب جيدة وفراش مريح والمحافظة على غرفة نومك باردة ستساعدك على نوم أفضل كما يجد أغلب الناس.

كذلك تأكد من أن تكون الستائر ثقيلة بما يكفي لحجب أشعة الشمس واستخدام سدادات الأُذن لمنع الأصوات من الخارج.

>الهرمونات

تلعب هرموناتك عدة أدوار من ضمنها النوم، وعندما يكون هناك خلل أو تذبذب في مستوى الهرمونات، فيُمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات النوم.

وغالباً ما تؤثر الدورة الشهرية للنساء، والحمل، وانقطاع الطمث وبلوغ سن اليأس على جودة النوم.

> على سبيل المثال، يُمكن أن يؤدي انخفاض هرمون الإستروجين إلى هبات ساخنة، والتي تُوقظك في الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

لا يمكنك التحكم دائماً في الهرمونات، ولكن بإمكانك أن تجعل بيئتك مواتية للنوم، وذلك عن طريق الاسترخاء قبل موعد النوم والتمسك بميعاد التوجه الى السرير كل ليلة.

>الكحول

تمنع الكحول النوم العميق، إذ يقوم الجسم بالتمثيل الغذائي للكحول ويعمل على إزالة آثارها، وهو ما يتسبب في نوم غير هادئ طوال الليل.

لذا، فعليك الانتباه إلى الحد من تناول الكحول قبل النوم ببضع ساعات.

>تناول الطعام ليلاً

وجبة خفيفة في منتصف الليل قد تكون مقبولة، ولكن تناول وجبة ثقيلة في وقت قريب جداً من وقت النوم قد يتركك تتقلب طوال الليل.

تؤدي الوجبات الكبيرة إلى عسر الهضم والارتجاع الحمضي المعوي، إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة قبل النوم، فتناول طعاماً خفيفاً وابتعد عن الأطعمة الحريفة والغنية بالتوابل.