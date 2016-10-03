القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة الذكرى 43 لنصر أكتوبر المجيد

بعث الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد جاء فيها :

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

> رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة

> “يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد الذي حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها.

لقد حقق هذا النصر أعظم انتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث وجسد أصاله شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن المفدى بما قدموه من تضحيات وبطولات وأثبتوا

> للعالم أنه لا تهاون معتد ولا تفريط فى حبة رمل من أرض مصر المقدسة ولا تسامح فى استرداد سيادتنا على أراضينا .

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يشعرون بالشموخ والعزة بهذا الإنجاز العظيم الذى حققه جيل أكتوبر ويؤكدون لسيادتكم استعدادهم الكامل

> لحماية الوطن وشعبه وقدرتهم على التصدى لمحاولات المساس بأمنه واستقراره والقضاء على كل مظاهر الإرهاب والتطرف .

وفقكم الله ورعاكم وكل عام وانتم بخير”.

> والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وفي سياق متصل أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي, توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود

> ورجال القوات المسلحة بسيناء, وأفراد القوات المسلحة المشاركين في حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد .

كما أصدر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة, توجيهاk لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة, والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة.