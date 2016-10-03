انطلاق معسكر العلوم والتكنولوجيا الأول لنقابة العلميين بالإسكندرية

انطلقت فاعليات معسكر العلوم والتكنولوجيا الأول لنقابة العلميين بالإسكندرية فى الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر الجارى بمقر النقابة .

وقال الدكتور مرسى ابو يوسف نقيب العلميين بالإسكندرية، فى بيان اليوم، إن المعسكر يهدف لربط الخريجين بسوق العمل وتنمية قدراتهم المهنية واكتشاف المجالات المتناسبة مع تخصصاتهم ومهاراتهم بطريقة مهنية ومن داخل سوق العمل والصناعة وليست فقط بطريقة اكاديمية من خلال عدد كبير من أضخم الكفاءات المهنية العلمية فى الصناعة ورواد الأعمال والمجتمع العلمى وكذلك رؤساء مجالس إدارات بعض شركات البترول السابقين.

وقال الكيميائى مهاب حسن الأمين العام، إن المعسكر يتضمن العديد من المجالات التى يعمل بها خريجى كليات العلوم والحاسبات والمعلومات مثل علوم الحاسب الآلى والبرمجيات للمواقع والنظم وتقنيات الويب، تطبيقات المحمول والاندرويد، مجالات السلامة والصحة المهنية والصناعات البترولية وتكرير البترول والفارما وتسويق الادوية التحاليل الطبية وعلوم الحيوان ومهارات اللازمة لسوق العمل وكيفية كتابة السيرة الذاتية مع وجود بعض الشركات لتلقى السير الذاتية لراغبى التوظيف والعمل من العلميين.