أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انطلاق معسكر العلوم والتكنولوجيا الأول لنقابة العلميين بالإسكندرية

Google+ Print
انطلاق معسكر العلوم والتكنولوجيا الأول لنقابة العلميين بالإسكندرية انطلاق معسكر العلوم والتكنولوجيا الأول لنقابة العلميين بالإسكندرية

>الإسكندرية – أسماء على بدر

انطلقت فاعليات معسكر العلوم والتكنولوجيا الأول لنقابة العلميين بالإسكندرية فى الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر الجارى بمقر النقابة .

وقال الدكتور مرسى ابو يوسف نقيب العلميين بالإسكندرية، فى بيان اليوم، إن المعسكر يهدف لربط الخريجين بسوق العمل وتنمية قدراتهم المهنية واكتشاف المجالات المتناسبة مع تخصصاتهم ومهاراتهم بطريقة مهنية ومن داخل سوق العمل والصناعة وليست فقط بطريقة اكاديمية من خلال عدد كبير من أضخم الكفاءات المهنية العلمية فى الصناعة ورواد الأعمال والمجتمع العلمى وكذلك رؤساء مجالس إدارات بعض شركات البترول السابقين.

وقال الكيميائى مهاب حسن الأمين العام، إن المعسكر يتضمن العديد من المجالات التى يعمل بها خريجى كليات العلوم والحاسبات والمعلومات مثل علوم الحاسب الآلى والبرمجيات للمواقع والنظم وتقنيات الويب، تطبيقات المحمول والاندرويد، مجالات السلامة والصحة المهنية والصناعات البترولية وتكرير البترول والفارما وتسويق الادوية التحاليل الطبية وعلوم الحيوان ومهارات اللازمة لسوق العمل وكيفية كتابة السيرة الذاتية مع وجود بعض الشركات لتلقى السير الذاتية لراغبى التوظيف والعمل من العلميين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365