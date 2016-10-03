الإمارات وأرمينيا تبحثان مشروع إدخال الشطرنج بمدارس الدولة

بحث معالي سمبات لوبتيان النائب الأول لرئيس الاتحاد الأرميني للشطرنج مع الدكتور راشد بن كشيش الظاهري المستشار العام لاتحاد الإمارات للشطرنج .. مشروع إدخال الشطرنج في مدارس الدولة والتجربة الأرمينية في هذا المجال.

وأكد المستشار بن كشيش ـ الذي يشارك في مؤتمر شطرنج المدارس العالمي الذي يعقد بعنوان "الأمور النظرية والعملية في تعليم الشطرنج في المدارس" وتستضيفه أرمينيا تحت رعاية الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان رئيس اتحاد أرمينيا للشطرنج أن التجربة الأرمينية في ادخال الشطرنج إلى المدارس تعتبر من أفضل التجارب العالمية التي يجب أن يحتذى بها لما للشطرنج من فائدة ذهنية وعقلية تساعد الطلبة في تعليمهم

وتساهم في تطوير منظومة التعليم إضافة إلى إعداد جيل المستقبل وفق أسس علمية وتربوية وأخلاقية مستمدة من رياضة النبلاء والأذكياء مع توسيع قاعدة الممارسين للعبة خاصة بين الطلبة والناشئين مما يساعد على إكتشاف المواهب الواعدة وأبطال جدد .

وأشاد معالي سمبات لوبتيان رئيس أكاديمية أرمينيا للشطرنج بالخطوة التي قامت بها دولة الإمارات لإدخال الشطرنج الى المدارس وقال إن الإمارات دولة تسعى دائما نحو الأفضل لشعبها.

من جانبه تقدم الدكتور راشد الظاهري بالشكر لأرمينيا ممثلة برئيس الجمهورية على التعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج في مشروع إدخال اللعبة في مدارس الدولة .

وناقش المؤتمر الذي حضره ليفون مكرتشيان وزير التربية والتعليم الأرميني وزوراب أزمايبراشفيللي رئيس الاتحاد الاوروبي للشطرنج وعدد من قيادات الشطرنج حول العالم .. الظواهر الإيجابية والسلبية للشطرنج في المدارس .

وفي ختام المؤتمر قدم المستشار راشد الظاهري درعا تذكاريا من شطرنج الإمارات لمعالي سمبات لوبتيان .. وزار أكاديمية الشطرنج في العاصمة يريفان التي تعد أكبر أكاديمية معنية بلعبة الشطرنج على مستوى العالم واستمع لشرح عن آلية عملها والمواد التي تدرس ضمن المناهج المدرسية والكتب المخصصة للطلاب .

>