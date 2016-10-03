القبض على هارب من 250 حكما قضائيا بالإسكندرية

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط "ك .م"- 24 سنة عاطل مقيم دائرة قسم محرم بك متلبساً بحوزته 45 لفافة لمخدر الهيروين "تزن حوالى 200 جرام" ومبلغ 215 جنيهاً وهاتف محمول أثناء تواجده بميدان عرابى دائرة قسم شرطة المنشية.

وأقر بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات قسم المنشية، وجارى العرض على النيابة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة باب شرقى من ضبط "ح. ال" -52 سنة عامل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى "250" حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "مبانى"، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 76 سنة، وجارى التنفيذ عليه.

كما ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسكندية ومساومة مالكيها على دفع مبالغ مالية لاستعادتها.

وردت معلومات لضباط مجموعة مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن الإسكندرية، مفادها قيام كل من، "ا .م"- 38 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان الرمل السابق اتهامه فى القضية جنح أول المنتزه "سرقة"، و"خ. ا" -36 سنة عاطل مقيم مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة السابق اتهامه فى عدد "19" قضية "سرقة وتبديد وسرقة تيار كهربائى" آخرها القضية جنح كفر الدوار "تبديد"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات الكاملة وإخفائها ومساومة مالكيها على دفع مبالغ مالية نظير استرجاعها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 حوادث سرقة سيارات، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.