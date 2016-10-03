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ضبط مسئول بشركة مياه أسيوط متلبسا بتقاضى رشوة مقابل تعيين أحد الأشخاص

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ضبط مسئول بشركة مياه أسيوط متلبسا بتقاضى رشوة مقابل تعيين أحد الأشخاص ضبط مسئول بشركة مياه أسيوط متلبسا بتقاضى رشوة مقابل تعيين أحد الأشخاص

>اسيوط - هيثم البدرى

تمكن ضباط مباحث الاموال العامة بمديرية أمن أسيوط، من القبض على أحد العاملين بشركة مياة الشرب بأسيوط متلبسآ بتقاضى رشوة من أحد المواطنين مقابل تعيينه بالشركة.

 

وكان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من إدارة الأموال العامة، يفيد ورود معلومات لضباط المباحث بقيام "ص. س" موظف بمخازن منقباد التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بتقاضى رشوة من المواطنين مقابل تعيينهم، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة تمكن فريق المباحث من ضبطه متلبسا أثناء تقاضيه مبلغ 70 ألف جنيه رشوة من أحد المواطنين مقابل إنهاء إجراءات تعيينه بالشركة التى يعمل بها.

 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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