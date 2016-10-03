دراسة: القهوة تخفض خطر إصابة المرأة بالخرف

أشارت دراسة طبية جديدة إلى أن النساء المتقدمات في العمر اللاتي يتناولن ما بين 2 إلى 3 أكواب من القهوة يوميًا، قد يصبحن أقل عرضة للإصابة بالخرف وغيره من أشكال الضعف الإدراكي.

ورجح الباحثون أن تناول مادة الكافيين – وهي منبه خفيف يتواجد في القهوة، الشاي، والكولا – لفترة طويلة له فوائد على الخواص المعرفية للإنسان.

وأظهرت الدراسة التي نُشرت في “دورية الطبيعة وعلوم الأعصاب” في عددها الأخير، وجود علاقة بين تناول القهوة، وتحسين الذاكرة على الأمد الطويل، وهو ما يقدم مزيدًا من الأدلة على فوائد تناول الكافيين للمخ، بعد التوصل إلى فوائد خواصه التحفيزية في درء التدهور المعرفي في وقت لاحق من حياة الإنسان.

وتأتي النتائج المتوصل إليها، في أعقاب الأبحاث التي أجريت على نحو 6,467 سيدة تخطت أعمارهن الـ 65 سنة انتظمن في تناول القهوة والكافيين.

وأشارت المتابعة – التي استمرت قرابة الـ 10 سنوات – والتي خضع خلالها المشاركين فيها لقياس قدراتهم المعرفية بصورة سنوية منتظمة لتحليل أشكال الضعف المعرفي والإدراكي، إلى أن النساء اللاتي تناولن كميات أقل من 64 ملليجرام من القهوة أو الكافيين يوميًا، عانوا من مشكلات في القدرات المعرفية والإدراكية بمعدلات أكبر من أقرانهن ممن تناولن حصص بلغت 261 ملليجرام يوميًا، لتتراجع بينهم بنسبة 36% فرص الإصابة بالخرف وتراجع القدرات الإدراكية.

وأوضح الباحثون إلى أن 261 ملليجرام من الكافيين هو ما يعادل ما بين كوب إلى ثلاثة أكواب من القهوة زنة 8 أوقيات يوميًا من الشاي الأسود.

أ ش أ