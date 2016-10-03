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مسئول بالأمم المتحدة: السوريون بالمناطق المحاصرة يأكلون مرة واحدة يوميا

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مسئول بالأمم المتحدة: السوريون بالمناطق المحاصرة يأكلون مرة واحدة يوميا مسئول بالأمم المتحدة: السوريون بالمناطق المحاصرة يأكلون مرة واحدة يوميا

>نيويورك (أ ش أ)

حذر مسئول الشئون الإنسانية فى الأمم المتحدة ستيفن أوبراين من أن السوريين المحاصرين فى مناطق سيطرة المعارضة السورية بالكاد يعيشون مع ارتفاع الطعام بشكل كبير.

وقال أوبراين ـ فى تصريح خاص لراديو هيئة الإذاعة البريطانية ( بى بى سي) اليوم الاثنين ـ إن الكثير من المواطنين لا يستطيعون تناول الطعام سوى مرة واحدة فى اليوم، إذ توشك الإمدادات على أن تنفد، مؤكدا استعداده لتوصيل المساعدات إلى المدينة، لكن لا يمكن أن يحدث ذلك إلا عندما تصمت المدافع.

يذكر أن الاتحاد الأوروبى قد اقترح خطة جديدة للمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة بشأن الجزء المحاصر من مدينة حلب السورية، مشيرا إلى أن الخطة تتطلب تعاون كل أطراف الصراع.

وتهدف الخطة لتوصيل المساعدات الطبية والمياه والغذاء من غرب حلب الذى تسيطر عليه السورية لما يصل إلى 130 ألف شخص فى شرق المدينة الذى تسيطر عليه المعارضة المسلحة، بالإضافة إلى إجلاء الحالات الطبية التى تحتاج لعلاج عاجل من شرق المدينة.


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