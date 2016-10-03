وزارة الكهرباء: الحمل الأقصى 26600 ميجاوات اليوم

توقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن يصل الحمل الأقصى اليوم الإثنين إلى 26600 ميجاوات مقابل 26400 ميجاوات أمس الأحد والذي لم يشهد أي تخفيف للأحمال.

وأشارت الوزارة – في بيان لها اليوم – إلى أنه في إطار التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال “كول سنتر”، يتم تلقي الشكاوى عن أية أعطال أو استفسارات تجارية، وتقديم خدمة متميزة للعملاء طبقًا للمعايير العالمية، وذلك على الرقم 121 “من خط أرضي أو محمول”، وذلك في إطار السعي لتحسين الخدمات المقدمة من شركات توزيع الكهرباء لمشتركيها.

أ ش أ