«الإسكان» تطرح كراسات شروط حجز 5400 وحدة بـ«مدينتي» و«الرحاب».. الأحد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح كراسات شروط الوحدات السكنية التى أعلنت عنها الوزارة بمشروعى “مدينتى” و”امتداد الرحاب” بمدينة القاهرة الجديدة، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان على مستوى الجمهورية، ابتداء من الأحد المقبل، 9 أكتوبر، خلال أيام العمل الرسمية، من الساعة الثالثة، وحتى الخامسة مساء.

وأضاف وزير الإسكان: تطرح وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 5400 وحدة سكنية ملك الهيئة بمشروعى “مدينتى” و”امتداد الرحاب” بمدينة القاهرة الجديدة، منها ٣٩١٢ وحدة بـ”مدينتى”، و١٤٨٨ وحدة بـ”الرحاب”، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة بإتاحة وحدات سكنية مناسبة للشرائح المختلفة، موضحاً أن الوحدات المطروحة كاملة التشطيب، بنماذج متنوعة، ومساحات تتراوح بين 58م2 و162م2، وجاهزة للاستلام الفورى.

وقال المهندس طارق السباعى، المشرف على الشئون التجارية والعقارية بالهيئة: إنه فيما يتعلق بأسلوب الحجز والتخصيص، أولوية الحجز والتخصيص بأسبقية سداد مقدم الحجز، وتبلغ قيمة مقدم الحجز 50 % من إجمالى قيمة الوحدة، ويتم سداد الباقى على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالعائد من تاريخ التعاقد، مشيراً إلى أنه يتم التقدم باستمارة بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط طبقا لما يلى: بالنسبة لمشروع مدينتى، يتم التقدم لفرع بنك التعمير والإسكان، (26شارع الكروم) المهندسين، وبالنسبة لمشروع الرحاب، يتم التقدم لفرع بنك التعمير والإسكان، (2 شارع عباس العقاد)مدينة نصر، وذلك اعتبارا من الأحد ٢٠١٦/١٠/١٦، وحتى ٢٠١٦/١٢/١ خلال مواعيد وأيام العمل الرسمية.