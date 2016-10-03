أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مطار شرم الشيخ يستقبل 1699 سائحا على متن 22 رحلة مصرية ودولية

Google+ Print
مطار شرم الشيخ يستقبل 1699 سائحا على متن 22 رحلة مصرية ودولية مطار شرم الشيخ يستقبل 1699 سائحا على متن 22 رحلة مصرية ودولية

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الاثنين 22 رحلة دولية وداخلية على متنها 1699 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والأجانب، وغادر مطار شرم الشيخ 2096 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

 

وأكد مصدر مسئول بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات شرم الشيخ بلغت اليوم 17%  والنسبة العامة 19%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 9 رحلة دولية طيران على متنها 887 سائحًا من مختلف الجنسيات و12 رحلة داخلية على متنها 812 سائحًا مصريًا بإجمالى 1699 سائحًا.

 

وغادر مطار شرم الشيخ 11 رحلة محلية على متنها 845 مصريا و10 رحلات دولية على متنها 1224 سائحًا من مختلف الجنسيات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365