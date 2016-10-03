مطار شرم الشيخ يستقبل 1699 سائحا على متن 22 رحلة مصرية ودولية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الاثنين 22 رحلة دولية وداخلية على متنها 1699 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والأجانب، وغادر مطار شرم الشيخ 2096 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات شرم الشيخ بلغت اليوم 17% والنسبة العامة 19%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 9 رحلة دولية طيران على متنها 887 سائحًا من مختلف الجنسيات و12 رحلة داخلية على متنها 812 سائحًا مصريًا بإجمالى 1699 سائحًا.

وغادر مطار شرم الشيخ 11 رحلة محلية على متنها 845 مصريا و10 رحلات دولية على متنها 1224 سائحًا من مختلف الجنسيات.