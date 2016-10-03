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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 35

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 35 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 35

صورة أرشيفية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج على البحرين من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وتسجل درجات الحرارة بالقاهرة 23- 35 والإسكندرية 23 – 29 .

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