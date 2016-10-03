ضبط دجال بالقليوبية لإيهامه المواطنين بحل مشكلاتهم مقابل مبالغ مالية

تمكن ضباط مباحث الآداب العامة بالقليوبية، برئاسة العقيد محمد حجازى رئيس مباحث حماية الآداب، من القبض على دجال بمنطقة "جزيرة بلى" التابعة لمركز بنها، ينصب ويستولى على مبالغ مالية من المواطنين مقابل إقناعهم بقدرته على حل مشكلاتهم.

وكانت قد وردت معلومات للواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية فى القليوبية من المقدم عمرو الجزار رئيس عمليات البحث الجنائى وضباط مباحث الآداب بالقليوبية مفادها ضبط "خ.م.ه" بممارسة أعمال الدجل والنصب على المواطنين.

وبعرض المعلومات على اللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير مدير أمن القليوبية أمر بسرعة ضبط المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وضبط بحوزته كتب خاصة بالجن، وتحرر المحضر اللازم للواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.