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إيران تبيع أولى شحنتي نفط وغاز لشركتين بريطانيتين

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إيران تبيع أولى شحنتي نفط وغاز لشركتين بريطانيتين إيران تبيع أولى شحنتي نفط وغاز لشركتين بريطانيتين

أرشيفية

ذكر محسن قمصري، مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن إيران باعت أول شحنتين إحداهما من الغاز الطبيعي المُكثف والأخرى من النفط الخام لشركتين بريطانيتين.

ونقلت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية عن “قمصري”، قوله إنه جرى تسليم شحنة مليون طن من الغاز الطبيعي المكثف لـ”بي. بي”.

وأضاف “قمصري”، أن شركة النفط الوطنية الإيرانية باعت حتى الآن شحنتين من النفط الخام والغاز المكثف لشركتين بريطانيتين دون الإفصاح عن اسم الشركة الثانية.

وتبحث إيران عن عملاء للنفط والمكثفات مع سعيها، لتعزيز مستويات الإنتاج والتصدير منذ رفع العقوبات الدولية في يناير كانون الثاني.

وتابع مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية، أن مفاوضات جارية لتوقيع عقد طويل الأجل بين الشركة الإيرانية و”بي.بي”، و”رويال داتش شل”.

 رويترز

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