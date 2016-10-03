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الخارجية الباكستانية تنفي صحة ما تردد عن احتجاز القوات الهندية لسفينة باكستانية

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الخارجية الباكستانية تنفي صحة ما تردد عن احتجاز القوات الهندية لسفينة باكستانية الخارجية الباكستانية تنفي صحة ما تردد عن احتجاز القوات الهندية لسفينة باكستانية

أرشيفية

نفت الخارجية الباكستانية صحة ما تداولته وسائل الإعلام بشأن احتجاز قوات حرس السواحل الهندية سفينة باكستانية على متنها طاقم مكون من 9 أشخاص أثناء إبحارها في مياه بحر العرب الذي يعتبر جزءا من المحيط الهندي.

وذكرت الخارجية – في بيان نقلته قناة (جيو) الباكستانية اليوم الإثنين – “أنه لم يفقد أي بحار أو صياد باكستاني”.

وكانت وسائل إعلام هندية قد أعلنت أمس الأحد، اعتقال طاقم سفينة باكستانية قبالة سواحل ولاية جوجارات الهندية، وأنه جار التحقيق معهم.
> يشار إلى أن العلاقات الهندية الباكستانية شهدت توترا ملحوظا مؤخرا، حيث تتهم إسلام آباد نيودلهي باستخدام القوة المفرطة ضد سكان إقليم كشمير المتنازع عليه بين الدولتين، ما أسفر عن مقتل نحو 110 أشخاص في الأونة الأخيرة.

أ ش أ

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